W niedzielę, 1 marca 2026 r., weszły w życie przepisy, które umożliwiają wnoszenie apelacji, zażaleń oraz innych pism procesowych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów. Nowe rozwiązania obejmą zarówno postępowanie cywilne, jak i karne. Na razie korzystanie z tej opcji dla adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych, prokuratorów i Prokuratorii Generalnej RP będzie dobrowolne. To się jednak zmieni za rok, tj. 1 marca 2027 r. Wówczas portal będzie już obowiązkowy dla wszystkich podmiotów.

Kolejny etap cyfryzacji nie wywołuje przesadnego entuzjazmu wśród pełnomocników. Prawnicy mają sporo wątpliwości i obaw, a część z nich uważa, że rządzący przesadzili z liczbą dostępnych kanałów komunikacyjnych. Oprócz portalu informacyjnego istnieją bowiem jeszcze systemy e-doręczeń, Krajowy Rejestr Zadłużonych, ePUAP i inne, co w praktyce komplikuje ich codzienną pracę.

E-apelacja i zalążek akt elektronicznych

O nowych funkcjonalnościach portalu mówią konkretnie dwie nowele: z 5 sierpnia 2025 r. kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. 2025 poz. 1172) oraz z 9 lipca 2025 r. kodeksu postępowania karnego (Dz.U. 2025 poz. 1178).

W postępowaniu cywilnym za pośrednictwem Portalu Informacyjnego będzie można składać m.in.: wnioski o przeprowadzenie posiedzenia zdalnego, apelacje i zażalenia, skargi na orzeczenia referendarza sądowego, wnioski o doręczenie orzeczeń wraz z uzasadnieniem, a także wnioski o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym. Gdy chodzi o procedurę karną, zakres wnoszonych pism jest znacznie węższy i dotyczy głównie środków odwoławczych.

-Zmieni się również organizacja pracy sądów. W systemach sądowych pojawi się zalążek akt elektronicznych, który stopniowo będzie przekształcał tradycyjny model prowadzenia sprawy w kierunku modelu hybrydowego, a docelowo w pełni cyfrowego - tłumaczy prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, koordynator ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego.

Jak dodaje, oznacza to nie tylko możliwość gromadzenia i przetwarzania pism procesowych w postaci elektronicznej, lecz także zmianę sposobu dekretacji, udostępniania akt stronom i pełnomocnikom oraz zarządzania referatem sędziego. Zmianie ulegnie również rola sekretariatów - z podmiotów wykonujących głównie czynności materialno-techniczne będą one ewoluować w kierunku podmiotów zarządzających przepływem informacji w środowisku teleinformatycznym.

Koniec nocnych wizyt na poczcie

Dla pełnomocników najważniejsze jest, by system działał bezawaryjnie. Boją się przerw technicznych, które mogą wypadać w ostatnim dniu terminu np. na wniesienie apelacji. Choć prawo przewiduje mechanizmy przywrócenia terminu, dotychczasowe, bardzo surowe orzecznictwo wobec profesjonalnych pełnomocników wymaga zachowania w tej kwestii szczególnej staranności. Sądy mogą nie być wyrozumiałe dla adwokata czy radcy, którzy pozostawili wysyłkę „na ostatnią chwilę”, nawet jeśli przyczyna braku jej nadania będzie leżeć po stronie systemu.

Nikt nie ma wątpliwości, że nowe rozwiązania znacząco usprawnią pracę i pozwolą prawnikom zaoszczędzić czas, zwłaszcza w sprawach wnoszonych do sądów masowo.

-Zastąpienie wielostronicowych wydruków i stresujących, nocnych wizyt na poczcie formą cyfrową to zmiana, na którą środowisko czekało od lat. Doceni ją każdy profesjonalny pełnomocnik, ale szczególną rewolucję odczują prawnicy z mniejszych ośrodków. Cyfryzacja w tym aspekcie zniesie swoiste wykluczenie komunikacyjne, bo tam, gdzie brakowało całodobowych urzędów pocztowych, wystarczy teraz dostęp do sieci. System oferuje również pełną mobilność zawodową, umożliwiając skuteczne złożenie pisma procesowego z dowolnego miejsca na świecie - twierdzi Paulina Petroniec-Bruens, adwokat, BCLA Bisiorek, Cieśliński i Partnerzy.

Plusów jest więcej. - Możliwość zdalnego składania apelacji i innych pism procesowych realnie przyspieszy obieg dokumentów i może się przyczynić do przyspieszenia rozpoznania spraw sądowych. Jednocześnie z perspektywy kancelarii jest to szansa na ograniczenie kosztów obsługi korespondencji oraz archiwizacji dokumentacji – tłumaczy Tomasz Romanowski, adwokat, partner w RESIST Rezanko Sitek.

Problematyczne załączniki do pism procesowych

Nie oznacza to jednak, że nowe funkcjonalności portalu nie budzą żadnych wątpliwości. Wręcz przeciwnie - prawnicy mają ich sporo.

-Nowe przepisy przewidują, że jeżeli pismo przy pomocy portalu wniesie pełnomocnik profesjonalny, a strona przeciwna nie ma takiego pełnomocnika, to drukowaniem odpisu i jego doręczaniem zajmie się podobno Poczta Polska, czyli podmiot trzeci, nie znający procedury cywilnej. Mam więc obawy co do tego, jak te odpisy będą kompletowane i czy faktycznie adresat otrzyma np. wszystkie załączniki. Termin dla strony będzie biec od doręczenia, a reklamacje na poczcie rozpoznawane są dość długo – zastanawia się Maciej Obrębski, adwokat, wspólnik w Maciej Obrębski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Prawnik zwraca też uwagę na brzmienie art. 125[2] par. 1 k.p.c. Z przepisu tego wynika, że jeśli załącznik do pisma procesowego nie może zostać skutecznie wniesiony razem z pismem za pośrednictwem portalu informacyjnego, należy go złożyć bezpośrednio w sądzie, pomijając portal, przy jednoczesnym uprawdopodobnieniu tej okoliczności. Termin na wniesienie takiego załącznika wynosi trzy dni od dnia złożenia samego pisma procesowego. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków sąd pomija ten załącznik.

-Jak rozumieć wyrażenie „skutecznie wniesiony”? Niektóre załączniki, np. mapy, są wielkoformatowe. Czy format A2 uzasadnia już pominięcie portalu? Tradycyjne skanery takiego formatu już nie obsługują, ale można taki skan wykonać w punktach kserograficznych – zastanawia się mec. Maciej Obrębski.

Podobne wątpliwości ma także dr Michał Starczewski, radca prawny w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy.

- Portal przynajmniej na początku nie będzie umożliwiał składania tzw. multipodpisów, czyli podpisywania naraz wielu dokumentów. Oznacza to, że każdy dokument trzeba będzie poświadczać oddzielnie, co będzie czasochłonne. Możliwe będzie jednak składanie podpisów poza portalem i załączanie plików już podpisanych – wyjaśnia radca.

Zauważa też, że portal nie będzie umożliwiał załączania plików większych niż 100 MB. W większości przypadków to wystarczający limit. Czasem pliki będą jednak zbyt duże. W takiej sytuacji trzeba będzie dostarczyć załączniki do sądu jak dotychczas, wykazując, że plik jest zbyt duży.

- Słyszymy od przedstawicieli twórców portalu, że preferowanym sposobem na to będzie załączenie print screenu komunikatu z portalu, że plik jest za duży. Jeśli będziemy mieć wiele takich plików, to samo ich załączanie do portalu w celu wywołania komunikatu będzie dużą stratą czasu - uważa Michał Starczewski.

E doręczenia i portal

O ból głowy przyprawia też liczba cyfrowych kanałów komunikacji, z jakimi na co dzień pracują prawnicy. Przede wszystkim chodzi o e-doręczenia i portal informacyjny.

-Obecnie mamy do czynienia z pewnym podziałem cyfrowym: system e-Doręczeń (gov.pl) stał się standardem w komunikacji z administracją, podczas gdy komunikacja z sądownictwem powszechnym wciąż realizowana jest za pośrednictwem portalu informacyjnego. Fakt, że pełna integracja sądów z ogólnopolskim systemem e-Doręczeń ma nastąpić dopiero w 2029 roku, oznacza dla nas lata funkcjonowania w zawieszeniu między dwiema różnymi technologiami i logikami doręczeń - zauważa Paulina Petroniec-Bruens, adwokat BCLA Bisiorek, Cieśliński i Partnerzy.

Prof. Grzegorz Sibiga, adwokat, partner w Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy ostrzega, że już teraz mamy bałagan, a grozi nam totalny chaos: dwa systemy doręczeń, nad którymi nadzór mają dwa różne resorty (Ministerstwo Sprawiedliwości rozwija Portal Informacyjny, a Ministerstwo Cyfryzacji rozwija e-doręczenia), oba zaś obowiązkowe dla adwokatów i radców prawnych.

- W efekcie: adwokaci i radcowie muszą mieć konto w Portalu Informacyjnym do postępowań cywilnych i karnych, a jednocześnie adres e-doręczeń do postępowań administracyjnych, podatkowych, egzekucyjnych i sądowo-administracyjnych. Każdy resort promuje własne rozwiązanie i nie widać, żeby się porozumieli. Problem jest poważniejszy niż „drobne wątpliwości” – to realny systemowy dualizm, który powoduje koszty, straty czasu na obsługę dwóch mechanizmów i generuje zamieszanie dla wszystkich uczestników – podkreśla.

Rafał Dębowski, adwokat, wiceprzewodniczący komisji prac parlamentarnych Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, zwraca uwagę, że chodzi nie tylko o te dwa kanały.

-To nie jest tak, że są tylko dwa systemy elektronicznych doręczeń: portal informacyjny i e-doręczenia. Jest ich znacznie więcej, bo to także doręczenia papierowe, doręczenia przez Portal Rejestrów Sądowych, w tym doręczenia S24, Krajowy Rejestr Zadłużonych, portal ZUS i jeszcze niezamknięty portal ePUAP. Do tego prawnicy wykonujący zawód w spółkach prawa handlowego posiadają dwa konta w systemie e-doręczeń. Zapanowanie nad obiegiem korespondencji w kancelarii jest więc nie lada wyzwaniem i wiąże się oczywiście z ryzykiem przegapienia terminów. Dlatego ustawodawca powinien dążyć do uproszczenia systemu i stworzenia jednego, wspólnego dla wszystkich postępowań kanału doręczania korespondencji procesowej we wszystkich sprawach - uważa prawnik.

