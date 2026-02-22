Zawetowanie nowelizacji ustawy o KRS przez prezydenta

SSR przyjęło stanowisko po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zarząd przypomniał, że kadencja obecnej KRS upływa w maju.

Prezydent w czwartek poinformował o zawetowaniu przygotowanej przez resort sprawiedliwości nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o przygotowaniu własnego projektu ustawy, którego celem ma być m.in. „skuteczne przeciwdziałanie bezprawnym próbom podważania nominacji sędziowskich udzielonych na wniosek KRS z uwagi na niezgodną z przepisami konstytucji i orzecznictwa TK praktykę orzeczniczą”. Jednocześnie w projekcie zawarte zostały m.in. przepisy karne przewidujące kary nawet do 10 lat więzienia.

Według zarządu w tej sytuacji „aktualne staje się pytanie, w jaki sposób dokonać wyboru sędziowskiej części KRS, aby był to wreszcie organ zgodny z Konstytucją i aby zapobiec kwestionowaniu legalności powołań sędziów, a tym samym zatrzymać postępujący od ponad ośmiu lat proces destrukcji wymiaru sprawiedliwości”.

Stowarzyszenie jest za wyborem członków KRS zgodnie z obowiązującą ustawą, „jednak przy przyjęciu jak najszerszego uczestnictwa w tym wyborze wszystkich sędziów RP”, dlatego apeluje o powszechny udział w organizowanych w sądach wyborach przedstawicieli środowiska sędziowskiego.

Wysoka frekwencja jako sygnał dla władzy

„Wysoka frekwencja to wyraźny i czytelny sygnał dla władzy ustawodawczej. Wyłonienie kandydatów z silnym poparciem środowiska daje Sejmowi jasną wskazówkę, kogo należy powołać do składu KRS w ramach obowiązujących procedur, aby zachować zgodność z wartościami konstytucyjnymi i uniknąć uznaniowości” - napisali sędziowie rodzinni w stanowisku.

Ich zdaniem „oddolny, masowy udział sędziów w wyborach” to obecnie jedyny możliwy krok w stronę wdrożenia w Polsce europejskich standardów powoływania sędziów - gwarantujący niezawisłość i wolny od nacisków politycznych.

„Jako sędziowie rodzinni na co dzień podejmujemy odpowiedzialne decyzje dotyczące spraw obywateli. Z taką samą odpowiedzialnością musimy zrobić wszystko, aby legalności konstytucyjnego organu władzy sądowniczej, a tym samym legalności powołań na stanowisko sędziego nie można było już kwestionować" - uważa zarząd SSR.

„Bierność utrwali jedynie obecny, destrukcyjny stan. Dlatego zachęcamy do oddania głosu na zgromadzeniach sędziów, które zostaną zwołane przez prezesów sądów. Powszechna frekwencja to najskuteczniejszy sposób na wyłonienie reprezentacji, do której jako środowisko będziemy mieli pełne zaufanie" - podkreślił.

Stanowisko Zarządu SSR w Polsce przekazało w niedzielę rano na X Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”.

Zawetowana przez prezydenta rządowa nowelizacja przewidywała wybór 15 sędziów - członków KRS przez wszystkich sędziów w Polsce w bezpośrednich i tajnych wyborach organizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą, a nie jak obecnie przez Sejm. Do nowej KRS mieli kandydować sędziowie z co najmniej 10-letnim stażem orzeczniczym i 5-letnim w danym sądzie, co otwierało do niej drogę sędziom awansowanym po 2017 r. Zmianę przepisów krytykowało PiS, a rząd przekonywał, że nowela uczyni KRS zgodną z Konstytucją.(PAP)

ago/ aop/