Absurdalny – tak o ostatnim wniosku do TK złożonym przez posłów największej partii opozycyjnej mówi dr Kamil Stępniak, konstytucjonalista i prezes Centrum Prawa Konstytucyjnego i Monitorowania Praworządności. Chodzi o wniosek, w którym zakwestionowane zostały m.in. przepisy, które przyznają Sejmowi kompetencję do regulowania w uchwale zasad oraz trybu zgłaszania kandydata oraz wyboru sędziego TK, w tym do dowolnego określenia większości głosów wymaganej dla wyboru sędziego TK. DGP poznał jego treść.

Posłowie PiS złożyli swój wniosek w sytuacji, gdy członkowie koalicji rządzącej coraz częściej mówią o tym, że należałoby uzupełnić wakujące miejsca w sądzie konstytucyjnym. Obecnie jest ich pięć, co powoduje, że TK nie może rozstrzygać w sprawach, w których wymagane jest orzekanie w pełnym składzie. Zgodnie bowiem z ustawą o organizacji i trybie postępowania przed TK (Dz.U. z 2019 r. poz. 2393) pełny skład tworzy minimum jedenastu sędziów.

Jak wynika z naszych nieoficjalnych ustaleń, TK ma się zebrać w sprawie zbadania wniosku złożonego przez posłów PiS już 10 marca. Widać, trybunałowi bardzo się spieszy w tej sprawie.

Absurdalne wnioski posłów

Autorzy wystąpienia do trybunału, obok żądania stwierdzenia niekonstytucyjności wskazanych w nim przepisów, zawarli jeszcze dwa wnioski. W pierwszym wyrazili żądanie, aby trybunał ustalił, że zakwestionowane przez nich regulacje utracą moc w dniu poprzedzającym wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego dokonanych na ich podstawie w 2026 roku.

Dr Stępniak, pytany o takie określenie przez autorów wniosku momentu utraty mocy przepisów uznanych za niekonstytucyjne, nie kryje zdziwienia.

- TK może co prawda odroczyć ten moment na maksymalnie 18 miesięcy, ale przyznaję, że nigdy nie spotkałem się z tym, aby wnioskodawca określał tę datę, odwołując się do zdarzenia nie dość, że przyszłego i niepewnego, to jeszcze o charakterze politycznym – komentuje nasz rozmówca. I dodaje, że jego zdaniem coś takiego w ogóle nie powinno mieć miejsca.

- To jest coś bardzo dziwnego. Coś, co jeszcze bardziej wikła TK w polityczne zależności – twierdzi Stępniak.

DGP ustalił również, że we wniosku pojawia się żądanie, aby TK stwierdził, że wyrok, który zapadnie w opisywanej sprawie, nie mógł stanowić „podstawy do wznowienia postępowań zakończonych na podstawie przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją RP w okresie poprzedzającym utratę przez nie mocy obowiązującej”. Innymi słowy – posłowie PiS chcą, aby ewentualny wyrok TK stwierdzający niekonstytucyjność zaskarżonych przez nich przepisów nie mógł służyć ich politycznym rywalom do podważania statusu sędziów, którzy zasiadają w TK dzięki głosom poprzedniej większości rządzącej.

- To są naprawdę jakieś prawne dziwolągi – komentuje żądania posłów PiS Kamil Stępniak. I dodaje, że oczywiste jest, że wyrok TK stanowi podstawę do wznowienia postępowania.

- Wniosek ten jest więc po prostu absurdalny, choć należy przyznać, że jest on też spójny z pozostałymi zawartymi w wystąpieniu do TK żądaniami – kwituje nasz rozmówca.

Jak posłowie PiS motywują swoje żądania? DGP poznał treść uzasadnienia wniosku

W uzasadnieniu swojego wniosku posłowie PiS zarzucają, że począwszy od 2023 r. władza ustawodawcza i wykonawcza w sposób instytucjonalny, świadomy i z przyczyn politycznych „w sposób rażący i oczywisty” narusza niezależność trybunału. „Sejm RP nie tylko nie wykonuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego, podważa jego status oraz status sędziów Trybunatu, lecz również świadomie narusza zasadę ciągłości działania Trybunału Konstytucyjnego oraz ciągłości kadencji sędziów TK” – nie kryją oburzenia autorzy wniosku.

Kwestionując przepis, zgodnie z którym ,,zasady wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania w tej sprawie określa Regulamin Sejmu'', posłowie zauważają, że na skutek decyzji ustawodawcy kluczowe elementy procedury wyboru sędziów TK zostały uregulowane w akcie innym niż ustawa. Tymczasem w ocenie wnioskodawców „zakres spraw mogących być regulowanymi w Regulaminie Sejmu jest ograniczony i nie obejmuje procedury nominacyjnej na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Kwestie te powinny być w pełni i w sposób wyczerpujący uregulowane w ustawie wydanej na podstawie Konstytucji RP i z jej unormowaniami w tym zakresie zgodnej”.

Posłowie PiS chcą również, aby TK uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą przepis, który ich zdaniem nakłada na prezydenta obowiązek odebrania ślubowania od osoby wybranej przez Sejm „w trybie i na zasadach, o podstawie prawnej wadliwości których orzekł Trybunał Konstytucyjny”.

- W ten sposób wnioskodawcy próbują uzyskać dla prezydenta podkładkę, która pozwoli mu nie odebrać ślubowania od sędziów TK, którzy zostaliby – mimo wyroku TK – wybrani głosami obecnej większości sejmowej – komentuje Kamil Stępniak.

Tymczasem autorzy wniosku argumentują, że „(…) nie sposób przyjąć, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej będący głową Państwa i strażnikiem Konstytucji o bezpośredniej najpewniejszej legitymacji demokratycznej od Narodu mógłby «odebrać» ślubowanie od osoby wybranej na sędziego Trybunatu Konstytucyjnego przez Sejm RP w sytuacji, która nie gwarantuje praworządności wyboru”.

- Całe to wystąpienie posłów zmierza do tego, aby zablokować próbę uzdrowienia TK, która, trzeba to też podkreślić, została podjęta przez obecną większość rządzącą zdecydowanie zbyt późno – kwituje dr Kamil Stępniak.