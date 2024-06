W cyberprzestrzeni trwa gorący konflikt z Rosją. Mimo to politycy zapewniają nas, że Polska dobrze radzi sobie z odpieraniem zagrożeń. Czy naprawdę tak jest? I co z cyberbezpieczeństwem kraju ma wspólnego nasz domowy router? – odpowiada Maciej Jan Broniarz.

Atak na Polską Agencję Prasową, który doprowadził do publikacji fałszywej depeszy. Próba wydobycia danych z Urzędu ds. cudzoziemców – to tylko niektóre przykłady ataków, które cyberprzestępcy przeprowadzili w ostatnich tygodniach. Politycy wiążą je z rosyjskimi służbami. Jak przekonuje Maciej Jan Broniarz z Centrum Nauk Sądowych UW i ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, podobne zdarzenia będą się powtarzać.

- Tych incydentów naprawdę jest dużo, pojawiają się w bardzo różnych obszarach – mówi gość Anny Wittenberg. – Musimy jednak pamiętać, że nie skala tych incydentów determinuje sytuację. Jeżeli mamy jeden – dwa poważne w skutkach incydenty, które wprowadzają chaos w kraju albo to, że jakiś krytyczny system przestaje działać, to jest bardzo poważny problem, mimo że w statystyce niewiele zmieniają – przekonuje. Jak przyznaje poważny był chociażby atak na PAP.

Jak przyznaje, zabrakło mu jednak dokładnego raportu o tym, co dokładnie się stało. - Jest taka dobra zasada w IT: jakość przez jawność. Ja bym chciał, żeby jak najwięcej informacji, dotyczących przebiegu ataku była ujawniona – mówi Maciej Jan Broniarz.

Tajemnicą owiana jest również awaria, która miała miejsce w czasie meczu Polska-Holandia. Przypomnijmy: kibice nie mogli obejrzeć tego spotkania na stronach TVP. Już w trakcie rozgrywki Jakub Kwiatkowski, szef TVP Sport, napisał na X: „Około godziny 15:00 Telewizja Polska odnotowala atak DDOS przeprowadzony z adresów IP zlokalizowanych na terenie Polski. Po niecałej minucie zaczęliśmy działania przy współpracy z operatorami krajowymi, które doprowadziły do mitygacji ataku. Służby IT przywrocily usługi”.

Zadaliśmy wiele szczegółowych pytań dotyczących przebiegu ataku. Z biura prasowego TVP odesłano nam jednak tylko potwierdzenie wcześniejszego komunikatu. - Potwierdzamy, że w trakcie meczu Polska - Holandia miał miejsce atak hakerski na infrastrukturę informatyczną Telewizji Polskiej. Problem z odbiorem meczu online został szybko rozwiązany. Ze względu na bezpieczeństwo kolejnych transmisji online nie ujawniamy szczegółów zdarzenia – czytamy w odpowiedzi.

Ekspert odniósł się także do cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia. W poniedziałek opisaliśmy w DGP podatności w systemach gabinetowych, które mogły doprowadzić do wycieku danych milionów pacjentów. Jego zdaniem jest ona jednym z kluczowych wyzwań związanych z informatyzacją państwa. - Jakiś czas temu jeden ze szpitali w Londynie odwołał 9 tys. operacji, bo padł ofiarą ransomware. To jest 9 tys. osób, które nie zostaną zoperowane na czas – mówi Maciej Jan Broniarz. - Uzależniamy nasz stan zdrowia od tego jak infrastryktura funkcjonuje, a jednocześnie nie zwracamy uwagi, że bezpieczeństwo tej infrasturktury jest, delikatnie mówiąc, dyskusyjne – dodaje.

- Jeżeli bezpieczeństwo będzie wydmuszką, to doprowadzimy do tego, że ludzie będą bali się pójść do lekarzy, bo nie będą wiedzieli co się dzieje z ich danymi – przekonuje Broniarz w rozmowie z Anną Wittenberg.

