Google i Facebook ciągną media w dół

Dziennikarze bez granic opublikowali najnowszą wersję Indeksu Wolności Prasy. Polska wypada w nim mniej więcej pośrodku światowej stawki. Wolność mediów jest u nas na poziomie takim, jak w Stanach Zjednoczonych. W rankingu przodują kraje skandynawskie, ale i one mają niższe wskaźniki niż jeszcze rok temu.

Dlaczego mediom coraz gorzej się wiedzie? Paweł Nowacki, niezależny konsultant rynku mediów i e-commerce, przekonuje w podkaście „Wittenberg rozmawia o technologiach”, że jedną z przyczyn jest rozwój wielkich platform internetowych, które odebrały tradycyjnym mediom chleb.

- Dziennikarze patrzą władzy na ręce, to jest istota działania mediów – mówi Paweł Nowacki, niezależny konsultant. – Facebook czy Google nie wyśle dziennikarzy z mikrofonem, by zadawali politykom pytania – dodaje.

Tymczasem, jak przekonuje rozmówca Anny Wittenberg, wielkie platformy internetowe przejęły lwią część zysków z reklam, które kiedyś pozwalały się utrzymywać tradycyjnym wydawcom. Już dziś największe firmy technologiczne mają przychody większe niż PKB państw w środkowej Europie.

Wydawcy starają się ratować na wiele sposobów – jedni wprowadzają płatne subskrypcje, inni eksperymentują z nowymi formatami reklamowymi. Jak jednak przekonuje Nowacki, sytuacja będzie coraz gorsza, o ile rządzący nie przymuszą wielkich platform do tego, by dzieliły się przychodami z reklam z mediami, na których treściach zarabiają miliardy dolarów.

Zwłaszcza, że za chwilę media będą musiały bronić się przed treściami wygenerowanymi przez AI. – Jesteśmy w momencie krytycznym. Sposób korzystania z mediów może się zupełnie zmienić – ostrzega.

