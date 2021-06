Jak pisze portal Politico, zgłoszony przez Demokratów pakiet jest owocem wieloletnich dyskusji i obrad Kongresu na temat dominującej pozycji cyfrowych korporacji. Cztery ze zgłoszonych projektów nakładają na firmy poważne ograniczenia co do ekspansji na rynku, a piąty wzmacnia pozycje, uprawnienia i finanse agencji regulacyjnych.

Wśród zaproponowanych przez Kongres rozwiązań jest m.in. zakaz przejmowania przez gigantów konkurencyjnych wobec nich firm, co było dotychczas jednym z kluczy do wzrostu i dominacji platform takich jak Facebook, Google czy Amazon. Co więcej, fuzje firm o wartości powyżej 1 mld dolarów zostałyby obarczone dodatkowymi kosztami i ściślejszymi restrykcjami.

Jednym z potencjalnie najbardziej znaczących przepisów jest ten zakazujący firmom Big Tech faworyzowania własnych produktów na posiadanych przez nich platformach.

Według portalu Axios mogłoby to np. zmusić Amazon do sprzedania części swojego imperium, bo nie mógłby on oferować własnych produktów i usług na swojej platformie. Analogicznie, Google mógłby zostać zmuszony do sprzedaży YouTube'a, bo będąc właścicielem serwisu wideo ma zachętę do promowania go w wynikach wyszukiwarki filmów wideo. Google i Apple prawdopodobnie musiałyby też zmienić zasady funkcjonowania swoich sklepów z aplikacjami.

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, prokuratorzy w takich sytuacjach byliby w stanie formalnie wnieść do sądu o nakaz sprzedaży części korporacji w razie stwierdzenia konfliktu interesów.

Według organizacji pozarządowej Public Knowledge, która zajmuje się m.in. konkurencją na rynku cyfrowym, pakiet zmian stanowi "największy zestaw narzędzi do zajęcia się potęgą Big Tech, jaki kiedykolwiek został zgłoszony w Kongresie".

Axios notuje, że choć ustawy zostały zgłoszone przez Demokratów, wiele z nich ma poparcie Republikanów, którzy również chcą zmian na rynku cyfrowym. Co więcej, media podają, że za nowymi regulacjami antymonopolowymi lobbuje związane z prawicą imperium medialne Ruperta Murdocha, dla którego Facebook i Google stanowią poważną konkurencję.