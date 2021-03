Obecnie serwis nie pozwala osobom poniżej 13. roku życia na tworzenie kont.

Rzecznik Facebooka, koncernu, do którego należy Instagram, powiedział w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Guardian", że firma pracuje nad wersją Instagrama dla dzieci podobną do istniejącej już aplikacji Messenger Kids, przeznaczonej dla dzieci w wieku 6-12 lat.

"Coraz więcej dzieci prosi rodziców o pozwolenie na korzystanie z aplikacji, by pozostawać w kontakcie z przyjaciółmi. (...) pracujemy nad nowymi produktami, które będą odpowiednie dla najmłodszych i kontrolowane przez ich rodziców" - powiedział rzecznik.

W poście opublikowanym wcześniej na firmowym blogu Instagram napisano, że wiele osób omija ograniczenie wiekowe, zawyżając swój wiek przy rejestracji w serwisie. Facebook zapowiedział, że ma zamiar rozwiązać ten problem, używając sztucznej inteligencji.

Firma planuje ponadto wprowadzenie na Instagramie nowych funkcji bezpieczeństwa, takich jak m.in. uniemożliwienie dorosłym użytkownikom wysyłania wiadomości do osób poniżej 18. roku życia, jeśli te osoby nie obserwują ich konta, oraz utrudnianie im wyszukiwania i obserwowania nastolatków. Nieletni będą także zachęcani podczas rejestracji do tworzenia profili prywatnych.

"The Guardian" przywołał badania przeprowadzone przez należącą do australijskiego rządu platformę eSafety Commissioner, które wykazały, że w lutym 57 proc. australijskich nastolatków korzystało z Instagrama, z jedną trzecią kontaktowały się osoby nieznajome, a jedna piąta za pośrednictwem mediów społecznościowych otrzymała niechciane nieprzyzwoite treści. (PAP)

skib/ akl/