Berlin cierpi na niedobór mieszkań, podobnie jak wiele innych miast w Niemczech i w Europie. Niedobór ten stał się tym bardziej dotkliwy, a niepewność inwestorów tym większa po wprowadzeniu przez Berlin limitu czynszu, co zostało uznane za niezgodne z konstytucją przez niemiecki Trybunał Konstytucyjny. Trudno przewidzieć, jakie przepisy mogą zostać przyjęte, ale jest całkiem prawdopodobne, że rozporządzenie mające na celu wywłaszczenie byłoby również niezgodne z konstytucją. Długoterminowym rozwiązaniem jest dopasowanie popytu i podaży poprzez przebudowy, renowacje i nowe budowle. Wszystko to wymaga długoterminowej wizji, planowania i kapitału, co taki model inwestowania jak REIT-y pomoże zapewnić.

Jak jednak można zapobiec takim zjawiskom na rynku najmu, z jakimi mieliśmy do czynienia w Berlinie, co skutkowało zamrożeniem czynszów i wspomnianym referendum

REIT-y często pełnią funkcję katalizatora, gdy nie ma popytu na nowe nieruchomości, a także przyczyniają się do większej stabilności, gdy popyt jest wysoki. Z doświadczeń w innych krajach europejskich wynika, że REIT-y inwestujące w budynki mieszkalne nie mają wpływu na ceny nieruchomości. Jednocześnie REIT-y łagodziły skutki globalnych kryzysów społecznych, inwestując w niedrogie mieszkania czynszowe, opiekę zdrowotną, wsparcie długoterminowe, opiekę nad osobami starszymi itp. Spadek inwestycji publicznych w budownictwo mieszkaniowe od pewnego czasu utrudnia stworzenie puli mieszkań w przystępnych cenach. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zwraca uwagę m.in. na szczególną potrzebę zwiększenia inwestycji w niedrogie mieszkania na wynajem. REIT-y to znaczący inwestor długoterminowy, który może wypełnić tę lukę dzięki swojemu długoterminowemu horyzontowi inwestycyjnemu.

Tak, powinny. Ograniczenie przepisów dotyczących REIT-ów tylko do jednego sektora, takiego jak np. mieszkaniowy, nie będzie atrakcyjne dla inwestorów. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że wykluczenie niektórych sektorów, czy to nieruchomości mieszkaniowych, czy komercyjnych, nie doprowadziło do tej pory do pomyślnej implementacji REIT-ów. Co do zasady warto słuchać rynku, oczekiwań inwestorów i obserwować udane wdrożenia REIT-ów w innych krajach. Jednym słowem, im więcej sektorów nieruchomości będzie objętych REIT-ami, tym większe prawdopodobieństwo powodzenia w ich wdrażaniu.