"Najnowsze dane międzynarodowej firmy doradczej EY potwierdzają, że rok 2020, mimo pandemii, to kolejny z rzędu, w którym rynek premium stabilnie rośnie, a zainteresowanie zakupem luksusowych nieruchomości mimo czasowego spowolnienia utrzymuje się na stabilnym poziomie. Eksperci odnotowali wzrost cen za m2 apartamentów, jak również kwot wydawanych na luksusowe mieszkania. Należy się spodziewać, że transakcje na poziomie 40 tys. czy 50 tys. zł/m2 nie będą należały do rzadkości, lecz staną się regułą. Zdaniem ekspertów EY, obserwowany jest wzrost zainteresowania zakupami nieruchomości, celem dywersyfikacji form inwestowania, w szczególności na rynkach, na których odnotowuje się stabilny wzrost cen" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.



Według ekspertów EY oraz Tacit Investment, rynek nieruchomości luksusowych w Polsce jest mniej rozwinięty w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, zwłaszcza w odniesieniu do takich liderów, jak Londyn, Nowy Jork lub Paryż. Fakt ten należy traktować jako atut oraz szansę dla inwestorów i podmiotów zainteresowanych wejściem na polski rynek, biorąc w szczególności pod uwagę dobre perspektywy jego rozwoju w ciągu najbliższych 10 lat. Oznacza to, że inwestowanie w nieruchomości premium w Warszawie staje się bardziej atrakcyjne niż w innych europejskich metropoliach. Spośród analizowanych aglomeracji, Warszawa jest miastem z jedną z najniższych wartości premii za luksus. Niższy wskaźnik oznacza dla inwestorów niższy próg wejścia na rynek nieruchomości ekskluzywnych, w stosunku do innych europejskich metropolii. To także większy potencjał do wzrostów cen w przyszłości. Wskaźnik premii za luksus obniżył się w Warszawie w ciągu ostatniego roku, co oznacza, że ceny w segmencie popularnym rosną szybciej niż w premium.



"Jako lider rynku nieruchomości premium w Polsce, obserwujemy obecnie znaczny wzrost zainteresowania klientów segmentem ekskluzywnych nieruchomości. Liczba zapytań wzrosła w ostatnich tygodniach o około 20%. Klienci są zainteresowani inwestowaniem w bezpieczne aktywa, które mają przed sobą dobre perspektywy na wzrost wartości, takie jak nieruchomości premium. Inne formy lokowania kapitału, jak obligacje, lokaty czy waluty, wypadają na tym tle o wiele mniej atrakcyjnie" - powiedział prezes Tacit Investment Maciej Wolski, cytowany w materiale.



Raport EY "Analiza segmentu luksusowych nieruchomości wielorodzinnych w wybranych aglomeracjach miejskich na świecie i w Polsce", prezentuje listę najpopularniejszych warszawskich nieruchomości premium. Listę otwiera rezydencja Park Lane ze średnią ceną transakcyjną na poziomie 30 tys. zł/m2 Na kolejnych miejscach znalazły się Cosmopolitan (od 28 tys. zł/m2), Apartamenty Parkowa (27 800 zł/m2), Berezyńska 46 (24 300 zł/m2) oraz Finale Apartments ze średnią ceną transakcyjną od 20 tys. zł/m2. Z analizy EY wynika, że to właśnie kameralne projekty cieszą się największym zainteresowaniem wśród nabywców nieruchomości luksusowych w Warszawie.

Eksperci międzynarodowej firmy doradczej EY przeanalizowali również wpływ pandemii na rynek nieruchomości premium w Polsce i na świecie.



"Konsekwencje pandemii COVID-19, a zwłaszcza ograniczenie mobilności, sprzedaży bezpośredniej i prezentacji apartamentów, poskutkowały tymczasowym wstrzymaniem transakcji w segmencie premium. Branża jednak szybko dostosowała się do nowej sytuacji, a na rynku pojawiły się nowe czynniki motywujące nabywców do inwestowania w luksusowe apartamenty. Ceny w segmencie premium wykazały wysoką odporność w całym okresie pandemii. Perspektywy segmentu są dobre, a ceny powinny utrzymać tendencję rosnącą" - powiedziała partner w Grupie Doradztwa Rynku Nieruchomości EY Anna Kicińska.



W Warszawie w I poł. 2020 odnotowano mniejszą liczbę transakcji wobec roku 2019, co było spowodowane m.in. lockdownem, jednak ceny nieruchomości premium nadal rosły. W innych aglomeracjach również zaobserwowano wpływ pandemii na segment nieruchomości premium. Londyński luksusowy rynek mieszkaniowy odnotował wzrost cen w ujęciu kwartalnym po raz pierwszy od 4 lat. Rynek pozytywnie zareagował także w obliczu globalnej pandemii, gdzie odnotowywany jest stały wzrost aktywności inwestorów. W Paryżu z roku na rok oddaje się coraz mniej nowych inwestycji. Przewiduje się, że ten trend będzie dodatkowo spotęgowany pandemią, a branża budowlana zmniejszy się w tym roku o prawie 10%. Pod względem cenowym, paryski rynek luksusowy jest jednym z najszybciej wzrastających spośród globalnych miast. Jeszcze przed wybuchem pandemii nowojorski rynek nieruchomości odnotował znaczny spadek sprzedaży mieszkań. W II kw. 2020 roku aktywność inwestycyjna uległa dalszemu osłabieniu i najprawdopodobniej trend ten utrzyma się do końca roku. W Berlinie w I poł. 2020 zaobserwowano spowolnienie wzrostu cen, w rezultacie niepewności wywołanej pandemią oraz procedowania zmian prawnych w zakresie kontroli stawek czynszów w mieście. Ponadto, wpływ izolacji społecznej podkreślił przewagę posiadania mieszkania nad jego wynajmowaniem.



Przeanalizowano również ceny luksusowych nieruchomości w najpopularniejszych turystycznych destynacjach w Polsce. Nadmorskie kurorty należą do najczęściej odwiedzanych wypoczynkowych miejscowości w kraju, co tworzy dobre warunki do rozwoju rynku nieruchomości luksusowych. Z analiz przygotowanych przez EY wynika, że najdroższe są nieruchomości w Juracie i Jastarni, gdzie za m2 ekskluzywnej nieruchomości trzeba zapłacić od 23 tys. zł do 35 tys. zł. W I poł. tego roku ceny w tych miejscowościach wzrosły w ujęciu rocznym o 14%. Nieruchomości z segmentu premium w Kołobrzegu i Świnoujściu to koszt rzędu 16 tys. do 20 tys. zł/m2. W tych lokalizacjach ceny w ujęciu rocznym utrzymały się na podobnym poziomie, natomiast Władysławowo eksperci EY wskazali jako lokalizację z największym potencjałem do wzrostów, dzięki dużej dostępności terenów inwestycyjnych. W kurortach górskich ceny wahają się od 10 tys. zł/m2 do 30 tys. zł/m2 w Zakopanem, zaś w innych lokalizacjach odnotowano ceny w przedziale od 8 tys. zł do 20 tys. zł/m2, wymieniono w raporcie.



"Patrząc na dane historyczne, eksperci EY szacują, że średnie tempo wzrostu cen nieruchomości luksusowych w Warszawie może wynieść około 7% w skali roku, natomiast w miastach regionalnych około 5%. Zakładając stabilną sytuację na rynkach pozostałych analizowanych miast, pod kątem cen Warszawa ma szansę dogonić Berlin za 3-4 lata, Amsterdam za 4-5 lat, Monachium za 7 lat, Paryż za 12 lat, Nowy Jork za 18 lat i Londyn za 20 lat" - zakończono.



Tacit Investment to inwestor, prekursor na rynku nieruchomości ekskluzywnych w Polsce. Flagową inwestycją Tacit Investment jest apartamentowiec Cosmopolitan Twarda 4. Tacit Investment działa także m.in. na rynku hoteli premium.



EY jest międzynarodową firmą świadczącą m.in. usługi w zakresie doradztwa na rynku nieruchomości.