Wirtualnededia.pl powołują się na komunikat wydawnictwa, w którym napisano: "Decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia umożliwi przyspieszenie procesu integracji Polska Press w ramach Grupy Orlen. Marcin Dec będzie pełnił funkcję prezesa do czasu ukształtowania się składu zarządu Polska Press".

Jak czytamy na stronie portalu, "Marcin Dec w marcu br. jako jedna z czterech osób został powołany do rady nadzorczej Polska Press".

"Przewodniczącym rady został Tomasz Jakubiak z PGE Ventures, a pozostałymi członkami Marcin Jankowski i Magdalena Skowyrska z Orlenu" - dodano.

W artykule przypomniano, że PKN Orlen kupno Polska Press od niemieckiego koncernu Verlagsgruppe Passau ogłosił na początku grudnia ub.r. "Dwa miesiące później bezwarunkową zgodę na transakcję wydał prezes UOKiK, a przejęcie sfinalizowano na początku marca. Równocześnie z Polska Press odeszła dotychczasowa prezes, Dorota Stanek, a z radą nadzorczą pożegnały się trzy osoby z rodziny Diekmannów, właścicieli Verlagsgruppe Passau" - podano.

Z kolei z początkiem kwietnia z zarządu odwołany został redaktor naczelny Paweł Fąfara, w jego miejsce powołano Dorotę Kanię, poprzednio związaną z Telewizją Republika i "Gazetą Polską". "W zarządzie Polska Press pozostają wiceprezes Dariusz Świąder (od 2010 roku) i Magdalena Chudzikiewicz (od 2015 roku)" - napisano.

Wirtualnemedia.pl podały, że w październiku Dec został prezesem Sigma BiS, agencji mediowej należącej do Orlenu i PZU. "Przedtem przez ponad 15 lat był związany z koncernem IPG Mediabrands. Przez ostatnie cztery lata zarządzał jego warszawskim oddziałem, na tym stanowisku zastąpiła go Monika Bronowska, jednocześnie szefowa firmy w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2008 roku Marcin Dec był CEO należącego do IPG domu mediowego Initiative Warszawa, w latach 2004-2006 pełnił w nim funkcję media directora, w latach 2006-2008 - dyrektora zarządzającego. W 2012 roku został też szefem uruchomionego wtedy polskiego oddziału BPN. Wcześniej przez siedem lat pracował w OMD Poland. Pełnił tam m.in. funkcję dyrektora zarządzającego pionu brand & media" - przekazano.