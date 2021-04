Jak podano w poniedziałek po południu na stronie Rzecznika, informację o takim rozstrzygnięciu sądu Rzecznik Praw Obywatelskich uzyskał telefonicznie w poniedziałek w sekretariacie Sądu Okręgowego w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Decyzja sądu - jak przekazano - zapadła 8 kwietnia.

5 marca br. informowano, że Rzecznik Praw Obywatelskich odwołał się do Sądu Okręgowego w Warszawie (Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na koncentrację polegającą na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Polska Press i wniósł, by sąd uchylił tę zgodę.

Prezes UOKiK zgodził się na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen na początku lutego br. RPO w swym odwołaniu chce, by sąd uchylił zgodę prezesa UOKiK. Dodatkowo - w oddzielnym wniosku - chce też, by sąd wstrzymał wykonanie tej decyzji do rozstrzygnięcia odwołania. W połowie marca poinformowano, że sąd zarejestrował ten wniosek RPO.

Prezes PKN Orlen: nie otrzymaliśmy żadnej informacji z sądu na temat Polska Press

Nie otrzymaliśmy żadnej informacji z sądu na temat Polska Press - napisał na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, odnosząc się do informacji RPO, że Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnił jego wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa UOKiK w sprawie przejęcia przez Orlen spółki Polska Press.

"Zdziwiłoby nas, gdyby sąd zdecydował się podjąć taką decyzję, nie mając kompletu dokumentów" - dodał we wpisie.