Nasze budowy są wyposażone w tzw. apteczki ekologiczne i kadra organizuje cykliczne symulacje z awarii środowiskowych, by w przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, przygotować załogę na właściwe postępowanie. Zwiększamy udział betonów niskoemisyjnych poprzez przeprowadzenie prób nowych receptur betonu o niskim śladzie węglowym. Od 3 lat sadzimy drzewa w przestrzeni miejskiej, by przyczynić się do redukcji CO. Instalujemy także budki lęgowe dla ptaków. Założyliśmy pszczele pasieki na dachu siedziby Warbudu w Warszawie, a dla pracowników organizujemy warsztaty pszczelarskie. Prowadzimy kampanie społeczne na rzecz środowiska. Takie odpowiedzialne podejście jest częścią prowadzonej przez nas działalności, gdyż nasze inwestycje wpisują się w długoterminową perspektywę i mają wpływ, zarówno na poprawę jakości ludzkiego życia, jak i istniejące ekosystemy.