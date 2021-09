W piątek Kurtyka w Polsat News odpowiadał m.in. na pytania o wizytę w Polsce sekretarz energii USA Jennifer Granholm i o to, czy jej wizyta jest potwierdzeniem, że Polska i USA zbudują wspólnie elektrownię jądrową.

Jest taka intencja stron, została potwierdzona w postaci umowy międzynarodowej, która daje nam 18 miesięcy na pogłębioną pracę w obszarze finansowym i technicznym. To są bardzo złożone kwestie, wczoraj i przedwczoraj rozmawialiśmy długo z panią sekretarz Jennifer Granholm. Odnotowaliśmy postęp, ale to jest proces, który rządzi się swoim kalendarzem. W połowie przyszłego roku będziemy mieć konkrety

– powiedział Michał Kurtyka.

W lutym br. weszła w życie wynegocjowana i podpisana umowa międzyrządowa z USA ws. współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Polsce. Na jej mocy przedstawiciele obu rządów, wspólnie z amerykańskimi instytucjami finansowymi, przygotują propozycje struktury finansowania programu energetyki jądrowej. Końcowy raport koncepcyjno-wykonawczy stanowić będzie podstawę dla polskiego rządu do decyzji o wyborze technologii oraz strategicznego partnera przy realizacji 20-letniego programu budowy elektrowni jądrowych.

Na mocy umowy obie strony ustaliły, że w czasie 18 miesięcy od jej podpisania zostanie przygotowany raport dla polskiego rządu, nad którym obecnie pracują amerykańskie firmy Westinghouse i Bechtel.

W czwartek zakończyła się w Warszawie konferencja P-TECC, czyli Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej i Klimatycznej. Jak zadeklarowała Granholm, transformacja energetyczna powinna być postrzegana jako szansa, Stany Zjednoczone będą wspierać inne państwa na różne sposoby na ich ścieżkach transformacji.

Administracja prezydenta Bidena uważa, że współpraca międzynarodowa, ponad granicami jest skuteczną metodą walki z kryzysem klimatycznym, który dotyka już wszystkich - mówiła Granholm w czwartek na konferencji prasowej, zaznaczając, że amerykańskie władze będą pracować nad zacieśnieniem stosunków z partnerami. Wskazała inicjatywę P-TECC, czyli Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej i Klimatycznej, jako jeden z przejawów tego zbliżenia.

Michał Kurtyka był w Polsat News pytany także o zapowiadaną pomoc dla osób, które zostaną dotknięte przez wysokie ceny energii.

„Skierowaliśmy do wykazu prac ustawę wspierającą odbiorców wrażliwych, zagrożonych ubóstwem energetycznym. Chodzi o osoby, w których budżetach udział kosztów mediów energetycznych jest wysoki i jednocześnie zużycie energii związane jest z mieszkaniem w domu, który jest gorzej ocieplony" – powiedział Kurtyka. Dodał, że jeszcze kilka lat temu takich osób było ok. 9 proc., teraz jest ich około 6 proc.

Negocjacje ws. programu jądrowego Polska prowadzi także z Francją i Koreą Południową.

W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 roku uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co dwa-trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW.