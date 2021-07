Spółka Nord Stream 2 AG zakomunikowała, że prace nad układaniem rur na dnie Bałtyku zakończył statek Akademik Czerski. Druga rosyjska jednostka, barka Fortuna, kończy układanie swojej części gazociągu.

Z informacji podanych przez operatora wynika, że do ułożenia pozostało niespełna 25 km rurociągu, co zajmie 3-4 tygodnie - ocenia "Kommiersant". Fortuna jest w stanie ułożyć do 1 km rur w ciągu jednej doby. Zakończenie budowy Nord Stream 2 planowane jest pod koniec sierpnia - informuje rosyjski dziennik.

W czerwcu operator poinformował o zakończeniu budowy morskiego odcinka pierwszej nitki Nord Stream 2. Rosyjski prezydent Władimir Putin powiedział 4 czerwca, że budowa drugiej nitki może zakończyć się w ciągu dwóch miesięcy.

Nord Stream 2 - dwunitkowa magistrala wiodąca z Rosji do Niemiec, ma transportować 55 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. Budowie rosyjsko-niemieckiego rurociągu sprzeciwiają się Polska, Ukraina i państwa bałtyckie. Krytycy Nord Stream 2 powtarzają m.in., że projekt ten zwiększy zależność Europy od rosyjskiego gazu oraz rozszerzy wpływ Kremla na politykę europejską.