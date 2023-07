By wdrożyć rozwiązania z rozporządzenia europejskiego, w krajowej ustawie założono wprowadzenie następujących rozwiązań:

- zapewnienie Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej „KNF”, uprawnień nadzorczych i dochodzeniowych oraz uprawnienia do stosowania sankcji administracyjnych i środków naprawczych w przypadkach określonych w rozporządzeniu;

- zapewnienie KNF, jako właściwemu organowi do sprawowania nadzoru w zakresie wypełniania obowiązków związanych z dystrybucją OIPE;

- przyznanie KNF uprawnienia do publikowania na stronie internetowej Urzędu KNF informacji o decyzji dotyczących nałożenia zakazu lub ograniczenia wprowadzenia do obrotu lub dystrybucji OIPE oraz o nałożeniu sankcji administracyjnej nałożonej w związku z naruszeniem przepisów rozporządzenia;

- wskazanie warunków dotyczących fazy akumulacji oraz warunków dotyczących fazy dekumulacji, w tym określenie limitu wpłat na OIPE w roku podatkowym;

- określenie ulg podatkowych w związku z gromadzeniem środków na OIPE;

- określenie możliwości przenoszenia środków zgromadzonych na OIPE;

- określenie zasady postępowania w przypadku likwidacji, upadłości dostawcy OIPE lub innej przyczyny likwidacji subkonta krajowego prowadzonego w Polsce przez dostawcę OIPE;

- określenie zasad postępowania w przypadku dziedziczenia i podziału środków zgromadzonych na OIPE;

- dokonanie zmian w przepisach właściwych ustaw uwzględniających implementację niniejszego rozporządzenia do polskiego porządku prawnego.