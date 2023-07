14 lipca Senat wprowadził zmiany do nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych, która uchyla wygasający charakter tych świadczeń dla osób, które spełniły warunki dotyczące wieku, stażu pracy i wykonywały ją w warunkach szczególnych. 28 lipca losy pomostówek ważyć się będą w Sejmie. Izba niższa, w związku z pomostówkami, ma również zdecydować o zmianach w K.p.c. Czy emerytury pomostowe wygasną? Co z liczną grupą pracowników?

Co to są emerytury pomostowe. Dla kogo?

Emerytury pomostowe to świadczenia okresowe, przyznawane do momentu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Są one skierowane do osób, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Dla tych osób, wraz z wiekiem, istotnie spada możliwość wykonywania pracy, co jest związane z malejącą zdolnością psychofizyczną.

Ustawa o emeryturach pomostowych reguluje warunki nabywania prawa do świadczenia okresowego w postaci emerytury pomostowej oraz rodzaje prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze, których wykonywanie uprawnia do emerytury pomostowej. Są wypłacane do dnia nabycia przez osobę pobierającą emeryturę pomostową prawa do uzyskania powszechnej emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Dotyczy to np. górników, hutników, osób sprawujących opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie dzieci, młodzieży lub dorosłych, nauczycieli z ośrodków wychowawczych czy ratowników medycznych.

W kwietniu br. 40,8 tys. osób pobierało emeryturę pomostową. W roku 2022 wydatki na emerytury pomostowe wynosiły ok. 1,8 mld zł.

Emerytury pomostowe. Jakie zmiany senackie?

Jedna z poprawek którą przyjął Senat uchyla możliwość wzruszenia decyzji w sprawie emerytur pomostowych, gdy pomyłka leży po stronie ZUS. Senat chce, by taka możliwość istniała jedynie w przypadku podania przez pracownika błędnych danych. Inna - obliguje rząd do przygotowania do roku 2027 strategii aktywizująca dla osób pracujących w szczególnych warunkach albo o szczególnym charakterze.

Na skutek porozumienia, jakie rząd podpisał z KK NSZZ „Solidarność” senacka nowelizacja uchyla:

wygaszający charakter emerytur pomostowych,

wprowadza regulację dotyczącą zabezpieczenia działaczy związkowych w sprawach z zakresu prawa pracy,

podwyższa limit roczny odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich płaconych na rzecz związków zawodowych w danym roku podatkowym,

wyłącza dodatek za szczególne warunki pracy z katalogu składników wynagrodzenia, uwzględnianych przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika.

Nowelizacja senacka przewiduje, że osoba spełniająca warunki do otrzymania emerytury pomostowej (55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn, ogólny staż pracy, wykonywanie pracy w warunkach szczególnych po dniu 31 grudnia 2008 r.) i która wystąpi o ustalenie prawa do tej emerytury przed zakończeniem stosunku pracy, otrzyma od organu rentowego decyzję o przyznaniu emerytury pomostowej.

Legislacyjna "wrzutka". Zmiany w K.p.c.

Co ciekawe proponuje się też zmiany w K.p.c. tak aby art. 477(2) § 2 kodeksu zawierał jednoznaczną dyrektywę adresowaną do sądu co do konieczności nałożenia na pracodawcę w wyroku uznającym wypowiedzenie umowy za pracę za bezskuteczne albo przywracającym pracownika do pracy, obowiązku dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Czy tak się stanie? Zdecyduje Sejm.

Emerytura pomostowa. Jaka jest obecnie kwota?

Od 1 marca 2023 r. kwota najniższej emerytury pomostowej jest równa kwocie najniższej emerytury i wynosi 1 588,44 zł.