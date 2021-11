Jako przykłady niewłaściwego funkcjonowania programu izba podaje m.in. to, że do połowy ubiegłego roku (do tego czasu trwała kontrola) świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży powikłanej nie były dostępne w sześciu województwach. Z kolei z perinatalnej opieki paliatywnej od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. skorzystało 928 kobiet , ale 80 proc. świadczeń w jej ramach udzieliła jedna placówka działająca w województwie mazowieckim. Ponadto choć w każdym powiecie miał powstać ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy, oferujący pomoc w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, to ostatecznie uruchomiło je 307 spośród 380 powiatów. Co więcej, ani Ministerstwo Edukacji i Nauki, ani resort zdrowia nie określiły precyzyjnych zasad, na podstawie których dzieci mają być kwalifikowane do uzyskania wsparcia w takim ośrodku, jak również katalogu schorzeń warunkujących udzielenie pomocy. I chociaż program zakładał, że jednemu dziecku będzie przysługiwało do 20 godzin wsparcia w miesiącu, to w praktyce było to zaledwie półtorej godziny.