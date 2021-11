Przewiduje to projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw , który wczoraj przyjął rząd. Zmiana ma umożliwić większej liczbie osób skorzystanie ze świadczenia (co będzie na rękę podmiotom z branży turystycznej). Dane z maja br. pokazywały, że z ok. 4 mln przyznanych bonów aktywowano 1,4 mln.