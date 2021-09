Zgodnie z projektem ustawy gminy będą kontynuować wypłatę 500+ do końca obecnego okresu świadczeniowego, który potrwa do 31 maja 2022 r. Będą też jeszcze do 31 grudnia 2021 r. przyjmować nowe wnioski obejmujące ten okres, np. od rodziców, którym urodzi się pierwsze lub kolejne dziecko. Od 1 stycznia 2022 r. takie osoby będą przesyłać formularze do ZUS, a od 1 lutego będzie to dotyczyć wszystkich rodziców starających się o 500+ na następny okres świadczeniowy, ruszający 1 czerwca 2022 r. Z projektu ustawy wynika też, że rodzice nie będą musieli co roku odnawiać swojego uprawnienia do świadczenia na kolejne okresy wypłacania wsparcia – jeśli w ich sytuacji rodzinnej nie będą zachodziły jakieś zmiany , to ZUS będzie to robił z urzędu.