Postojowe to jedno z podstawowych narzędzi wsparcia dla przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci skutkami epidemii. Przesłanki, które należy spełnić, aby je otrzymać, od początku budziły jednak wątpliwości interpretacyjne. Część z nich starał się rozwiewać ZUS, a teraz robią to również sądy. W pierwszej instancji wydały one wiele orzeczeń korzystnych dla beneficjentów pomocy. Teraz wyroki te zaczynają podtrzymywać sądy drugiej instancji. W DGP nr 119 z 23 czerwca 2021 r. („Ustawa swoje, ZUS swoje, sąd prostuje”) pisaliśmy już o wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Teraz korzystny dla beneficjentów pomocy wyrok wydał również Sąd Apelacyjny w Warszawie.