"W 2035 roku niemal 27 proc. osób będzie na emeryturze. To ogromne wyzwanie i dla państwa, i dla polskiej gospodarki. Ale to nie może być wymówka, żeby ograniczać świadczenia emerytalne i rentowe albo wykluczać z prawa do emerytur jakiejś części społeczeństwa" - mówiła na konferencji w Sejmie posłanka Lewicy Magdalena Biejat, wskazując na konieczność naprawy systemu emerytalnego w Polsce.

Posłanka Lewicy Katarzyna Kotula przypominała o złożonym rok temu w Sejmie projekcie o emeryturach stażowych.

Zakłada on, że emerytury stażowe będą one wypłacane po 35 latach pracy dla kobiet oraz po 40 latach pracy dla mężczyzn. "Chcemy powiązać emerytury stażowe z emeryturą minimalną na poziomie 1600 zł na rękę, a także z rentą z tytułu niezdolności do pracy na poziomie 1200 zł na rękę" - dodała Kotula.

Zaznaczyła, że "niestety do dziś ten projekt nie doczekał się numeru druki i utknął w sejmowej zamrażarce". "Niezwłocznie zwrócimy się o nadanie numeru druku, a także o jak najszybsze włączenie do porządku obrad propozycji Lewicy ws. emerytur stażowych" - zapowiedziała posłanka Lewicy.

Projekt o emeryturze stażowej powstał w OPZZ i został złożony w Sejmie przez Lewicę w marcu 2020 r.

W maju tego roku rzecznik prezydenta Błażej Spychalski zapewniał, że projekt ustawy o emeryturach stażowych powstanie w Kancelarii Prezydenta RP i zostanie przez prezydenta Andrzeja Dudę złożony w parlamencie. Wprowadzenie emerytur stażowych było jednym z punktów umów programowych, jakie Solidarność zawarła w kampanii prezydenckiej 2015 i 2020 r. z Andrzejem Dudą.

Z kolei w czerwcu szef Solidarności Piotr Duda złożył wniosek do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o rejestrację komitetu inicjatywy ustawodawczej, który będzie zbierał podpisy pod projektem dotyczącym emerytur stażowych.

W projekcie przygotowanym przez Solidarność zaproponowano, aby emerytura stażowa przysługiwała osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn. Emerytura stażowa przysługiwałaby pod warunkiem, że jej wysokość ustalona przy zastosowaniu tzw. formuły zdefiniowanej składki, nie jest niższa od minimalnej emerytury.