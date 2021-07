To oznacza, że do jednej faktury dokumentującej zakup wystawia się jedną informację o wysokości obniżenia. Jeśli więc zajdzie potrzeba korekty takiej faktury, to należy również poprawić druk INF-U, a nie wystawiać dodatkowy. PFRON tłumaczy, że wystawienia dodatkowej informacji nie przewiduje również jej wzór, bo w pozycji 26 wskazuje się, czy jest to informacja zwykła, czy korygująca (nie ma możliwości podania, że jest to informacja dodatkowa), a w pozycji 27 wpisuje się symbol rodzaju informacji – Z lub K. Z kolei w pozycji 33 podaje się kwotę należności za zakup widniejącą na fakturze, z uwzględnieniem jej korekt.