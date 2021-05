Jak PiS chce to osiągnąć? W Polskim Ładzie znalazły się następujące propozycje:

1. Zreformowany zostanie system podatkowy, w efekcie emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń. Emerytura do 2,5 tys. zł będzie zwolniona z podatku.

2. Wprowadzony zostanie PIT ZERO dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego (jeśli nie będą pobierać emerytury). Będzie to nowy instrument zachęcający do kontynuacji pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego.

3. Osoby w wieku 55+ będą mogły zmniejszyć wymiar czasu pracy. Dzięki temu senior osiągając wiek emerytalny, nie będzie stawał przed wyborem: albo praca w pełnym wymiarze godzin, albo emerytura.