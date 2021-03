Emerytury stażowe to inicjatywa OPZZ pozwalająca przejść na emeryturę o 5 lat wcześniej, jeżeli opłaca się składkę emerytalną w przypadku kobiet przez 35 lat, a mężczyzn prze 40 lat.

Przy emeryturach stażowych nie miałby znaczenia wiek, tak jak jest to teraz. Obecnie Polacy mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat – kobiety i 65 lat – mężczyźni.

"W Polsce obowiązuje kapitałowy system emerytur, co oznacza, że wysokość emerytury zależy od kwoty wpłaconych do ZUS pieniędzy. Dlatego emerytura stażowa to nie przywilej, lecz prawo do wcześniejszego skorzystania z wpłaconych przez pracowników środków finansowych. Ma zabezpieczyć osoby, które rozpoczęły pracę w młodym wieku" – powiedział przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski.

Podkreślił, że emerytury stażowe nie powodują dodatkowych kosztów dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

"Owszem, w pierwszych latach wydatki zwiększyłyby się, ale następnie zauważalny byłby ich spadek" – powiedział. Dodał, że "jeżeli pracownica opłaca składkę przez 35 lat, a pracownik 40, to zgromadzą oni wystarczający kapitał na wypłatę co najmniej emerytury minimalnej. Oznacza to, że do emerytur stażowych nikt nie dopłaca".

OPZZ wskazuje, że wprowadzenie emerytur stażowych do polskiego prawodawstwa jest zabiegiem koniecznym, o który batalia trwa od lat.

"OPZZ już 10 lat zabiega o emerytury stażowe i niewygasający charakter emerytur pomostowych. Nasz projekt ustawy dotyczący emerytur stażowych zyskał poparcie około 800 tysięcy obywateli" – powiedział wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin.

Podkreślił, że OPZZ zależy szczególnie na tym, aby pracownicy doczekali emerytur w dobrym zdrowiu, czy wręcz – doczekali emerytur. Powołał się na dane mówiące o tym, że "nawet 40 proc. mężczyzn umiera przed osiągnięciem 64. roku życia, a więc nigdy nie będzie mieć nawet szansy na emeryturę. Mimo pozytywnych zmian w wydłużaniu przeciętnego trwania życia, Polska nadal wypada bardzo niekorzystnie na tle innych krajów europejskich. Wiek dożywania Polaków jest krótszy o kilka lat: mężczyzn o ok. 8 lat, kobiet o 4-5 lat w porównaniu do mieszkańców Europy Zachodniej oraz niektórych krajów skandynawskich. 25 marca GUS ogłosił, że średnie dalsze trwanie życia 60-latka spadło w stosunku do poprzedniej tablicy o 13,8 miesiąca, a 65-latka o 13,3 miesiąca".

Na konferencji podsumowano również działania na rzecz wprowadzenia emerytur stażowych, prowadzone przez OPZZ w ostatnim czasie, w tym wystosowanie apelu do Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS. Przypomniano, że OPZZ postuluje o wpisanie rozwiązań do nowego programu rządu tzw. nowego polskiego ładu, do punktu "Złota jesień życia". Poinformowano również o ogólnopolskiej akcji kierowania wniosków do parlamentarzystów o wprowadzenie emerytur stażowych.