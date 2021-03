Tymczasem nie do końca wiadomo, jaki cel regulacji przyjął ustawodawca. Równie niedookreślony jest zakres przekazywanych danych. Doktor Dariusz Wasiak, specjalista ds. bezpieczeństwa informacji i prawa do prywatności z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wskazuje, że każdy podmiot, do którego zwróci się ZUS, będzie musiał przekazać wszystkie posiadane przez siebie informacje. – Natomiast, co jest nader niebezpieczne, zakres realizacji tegoż obowiązku przez osobę fizyczną jest nieograniczony, gdyż może rozciągać się również na scenariusze zdarzeń, do których doszło tylko w ocenie osoby zobowiązanej do przekazania informacji – podkreśla ekspert.