Pogląd, że pod ograniczenie to nie podpada odprawa emerytalna, gdy w zakładzie pracy obowiązuje zakładowy układ zbiorowy, wyraziło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w stanowisku dla DGP (https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1486510,tarcza-4-0-wysokosc-odpraw-odszkodowan-jaki-limit.html). Resort pracy zwracał uwagę, że „art. 15gd ust. 1 specustawy o COVID-19 zawiera zwrot «jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia». Sugerowałoby to, że chodzi w tym przypadku o przepisy zawarte w ustawach jako aktach powszechnie obowiązujących. W nich są bowiem zawarte przepisy, natomiast te wewnątrzzakładowe zawierają postanowienia. Ponadto gdyby regulacja art. 15gd miała dotyczyć aktów wewnątrzzakładowych, to powinna odnosić się do obowiązku wypłaty wynikającego z prawa pracy (a nie jedynie do wynikającego ogólnie z «przepisów»)”.