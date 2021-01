Szefowa MRiPS podsumowując w rozmowie z PAP ostatni rok przyznała, że był to trudny czas, który postawił przed nami wiele nowych wyzwań. Zdaniem minister ostatnie miesiące pokazały jednak, że uruchomienie wielu nowych narzędzi i podejmowanie niecodziennych działań na rzecz ochrony zdrowia i życia Polaków, a także wsparcia przedsiębiorców i ochrony miejsc pracy, jest możliwe. Co więcej - jak dodała - "nie tylko jest możliwe, ale nie odbywa się kosztem nikogo".

Maląg podkreśliła, że wszystkie dotychczasowe programy społeczne były realizowane bez zakłóceń. "Wszystkie należne świadczenia były wypłacane, nikt nie został pozostawiony bez wsparcia. Dotyczy to zarówno takich programów jak +Rodzina 500 plus+ czy "Dobry start", ale także "Maluch plus", programów aktywizujących seniorów, trzynastej emerytury. To dowód na to, że jesteśmy wiarygodni i odpowiedzialni" - powiedziała minister.

Wskazała, że w kolejnym roku "zależy nam na zapewnieniu potrzebnego wsparcia wszystkim, którzy go potrzebują, na zapewnieniu bezpieczeństwa przede wszystkim seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, mniej samodzielnym". "Zależy nam na ochronie polskiej rodziny. Jednym z priorytetów jest z pewnością wypłata czternastej emerytury, do czego się zobowiązaliśmy, a także przedstawienie strategii demograficznej, która ma wyznaczać kierunki polityki rodzinnej w kolejnych latach" - zapowiedziała szefowa MRiPS.

"Wierzę, że przyszły rok przyniesie nam spokój i kres pandemii i będziemy mogli dalej działać na rzecz wszystkich Polek i Polaków" - dodała.

Minister była pytana, czy w nowym roku planowane są zmiany w dotychczasowych formułach programów społecznych. Np. czy rozważany jest pomysł, by świadczenie "500 plus" było corocznie waloryzowane. Szefowa MRiPS oświadczyła, że aktualnie resort nie prowadzi żadnych prac nad zmianami w programie "Rodzina 500 plus". "Świadczenie to, tak jak i inne świadczenia, np. +Dobry start+, w dobie pandemii nabrały szczególnego charakteru. Wiemy, że stanowią one często ważną część domowego budżetu, a w trudnym czasie, z jakim się obecnie mierzymy, są swoistym gwarantem bezpieczeństwa" - podkreśliła Maląg.

Pytana z kolei, czy pomimo pandemii rząd podtrzymuje wypłatę tzw. trzynastych i czternastych emerytur zgodnie z terminem, zapewniła, że "tu się nic nie zmienia". "Trzynasta emerytura to świadczenie, które od 2020 r. jest gwarantowane ustawą. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze deklaracje, emeryci i renciści nie mają się o co martwić. Jeżeli chodzi natomiast o czternastą emeryturę, to projekt ustawy przeszedł już przez rząd, teraz czeka na prace komisji sejmowych. Ma być procedowany na początku 2021 r." - powiedziała minister.

Dodała, że resort nie planuje dokonywać zmian w projekcie dotyczącym "czternastek". "Czternasta emerytura trafi do emerytów i rencistów otrzymujących niższe świadczenia, czyli nieprzekraczające 2900 zł. To, co warto tu podkreślić, to fakt, że przy czternastej emeryturze stosowana będzie zasada +złotówka za złotówkę+, czyli w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego świadczenie zostanie wypłacone, ale pomniejszone o tę kwotę. Planujemy, że świadczenie będzie wypłacone w czwartym kwartale 2021 r." - zapowiedziała minister.

Pytana z kolei, kiedy zostanie przedstawiona strategia demograficzna, powiedziała, że prace nad nią są na bardzo zaawansowanym etapie. "Zależy nam na stworzeniu jak najbardziej kompleksowego i przemyślanego dokumentu. Wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa dotyczą nie tylko Polski, to bardzo złożona kwestia, na którą składa się wiele czynników. Proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, strategia demograficzna wkrótce zostanie przedstawiona" - zadeklarowała.

Minister rodziny była także pytana, czy rząd zamierza poszerzyć wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, np. poprzez wprowadzenie jednolitego systemu orzecznictwa. Był to jeden z priorytetów wymienionych przez wiceministra rodziny, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Pawła Wdówika, kiedy obejmował swój urząd.

Maląg zaznaczyła, że kwestia ujednolicenia systemu orzecznictwa to "ogromne wyzwanie, które wymaga czasu". "Trwająca od wielu miesięcy pandemia nie ułatwiła zadania, nasze siły skupione były ostatnio na bieżącej poprawie sytuacji m.in. właśnie osób z niepełnosprawnościami. To np. wydłużenie terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, ale też rekompensata wypłaconego wynagrodzenia i składek pracownikom niepełnosprawnym zatrudnionym w zakładzie aktywności zawodowej czy kontynuacja finansowania ze środków PFRON warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej, pomimo zawieszenia działalności lub przestoju działalności" - wymieniła minister.

Podkreśliła, że rząd zdecydował także m.in. o zwiększeniu miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, z kolei podmioty ekonomii społecznej i organizacje pozarządowe działające również na rzecz osób z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie finansowe z tarczy antykryzysowej.

"Zapewniam jednak, że będziemy realizować wszystkie zadania, do których się zobowiązaliśmy. Nie zapominamy o złożonych deklaracjach, a nasze dotychczasowe działania najlepiej pokazują, że dotrzymujemy słowa" - oświadczyła szefowa MRiPS.