Powiadomienie o odpowiedzi

ZUS nie przesyła gotowego zaświadczenia bezpośrednio w treści wiadomości e-mail czy SMS. Kiedy odpowiedź na Twój wniosek USP pojawi się na portalu eZUS (dawne PUE ZUS), zostaniesz o tym poinformowany za pomocą:

wiadomości SMS na podany numer telefonu,

wiadomości e-mail na Twój adres poczty elektronicznej,

powiadomienia w aplikacji mobilnej mZUS (pod warunkiem, że masz ją zainstalowaną i włączoną opcję „Powiadomienia dotyczące wiadomości”).

Powiadomienie otrzymasz zarówno w przypadku wystawienia zaświadczenia, jak i wydania decyzji o odmowie.

Jak odebrać dokument na portalu eZUS?

Aby uzyskać dostęp do zaświadczenia, musisz wykonać następujące kroki:

Zaloguj się na swoje konto na portalu eZUS (zus.pl). Wejdź w zakładkę [Dokumenty i wiadomości]. Wybierz sekcję [Skrzynka odbiorcza]. Na liście dokumentów znajdź pismo wymagające potwierdzenia odbioru. Potwierdź odbiór – możesz to zrobić np. za pomocą profilu zaufanego lub innego certyfikatu. Jeśli masz kilka pism, czynność tę należy powtórzyć dla każdego z nich osobno. Po potwierdzeniu dokument zostanie przeniesiony na [Listę dokumentów odebranych]. Zaznacz odpowiednie pismo, kliknij przycisk [Szczegóły], a następnie pobierz załącznik (zaświadczenie).

Ważne informacje o pełnomocnictwach

Jeśli w Twoim imieniu na portalu eZUS działa pełnomocnik (w roli „Ubezpieczony”), to on zobaczy odpowiedź na wniosek USP jako pierwszy. Pismo znajdzie się na jego liście dokumentów do odebrania.

Uwaga: Jeśli pełnomocnik nie odbierze pisma w ciągu 14 dni od jego otrzymania, system automatycznie uzna je za doręczone i po upływie tego terminu zaświadczenie pojawi się bezpośrednio na Twoim koncie na liście dokumentów odebranych.

Możesz sprawdzić, kto ma uprawnienia do działania w Twoim imieniu, wchodząc w zakładkę [Ustawienia] -> [Role i upoważnienia] i sprawdzając pole [Udzielone upoważnienia].

Co z okresami sprzed 1999 roku?

Należy pamiętać, że wniosek USP służy do potwierdzania okresów zapisanych na koncie ubezpieczonego (głównie po 1998 r.). Jeśli potrzebujesz potwierdzenia okresów ubezpieczenia sprzed 1 stycznia 1999 r., konieczne może być złożenie dodatkowego wniosku US-7. W przypadku braku danych w systemie, ZUS może odmówić wydania zaświadczenia, co otwiera drogę do złożenia wniosku o postępowanie wyjaśniające (formularz POG) wraz z posiadaną dokumentacją papierową.