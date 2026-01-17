Powiadomienie o odpowiedzi
ZUS nie przesyła gotowego zaświadczenia bezpośrednio w treści wiadomości e-mail czy SMS. Kiedy odpowiedź na Twój wniosek USP pojawi się na portalu eZUS (dawne PUE ZUS), zostaniesz o tym poinformowany za pomocą:
- wiadomości SMS na podany numer telefonu,
- wiadomości e-mail na Twój adres poczty elektronicznej,
- powiadomienia w aplikacji mobilnej mZUS (pod warunkiem, że masz ją zainstalowaną i włączoną opcję „Powiadomienia dotyczące wiadomości”).
Powiadomienie otrzymasz zarówno w przypadku wystawienia zaświadczenia, jak i wydania decyzji o odmowie.
Jak odebrać dokument na portalu eZUS?
Aby uzyskać dostęp do zaświadczenia, musisz wykonać następujące kroki:
- Zaloguj się na swoje konto na portalu eZUS (zus.pl).
- Wejdź w zakładkę [Dokumenty i wiadomości].
- Wybierz sekcję [Skrzynka odbiorcza].
- Na liście dokumentów znajdź pismo wymagające potwierdzenia odbioru.
- Potwierdź odbiór – możesz to zrobić np. za pomocą profilu zaufanego lub innego certyfikatu. Jeśli masz kilka pism, czynność tę należy powtórzyć dla każdego z nich osobno.
- Po potwierdzeniu dokument zostanie przeniesiony na [Listę dokumentów odebranych].
- Zaznacz odpowiednie pismo, kliknij przycisk [Szczegóły], a następnie pobierz załącznik (zaświadczenie).
Ważne informacje o pełnomocnictwach
Jeśli w Twoim imieniu na portalu eZUS działa pełnomocnik (w roli „Ubezpieczony”), to on zobaczy odpowiedź na wniosek USP jako pierwszy. Pismo znajdzie się na jego liście dokumentów do odebrania.
Uwaga: Jeśli pełnomocnik nie odbierze pisma w ciągu 14 dni od jego otrzymania, system automatycznie uzna je za doręczone i po upływie tego terminu zaświadczenie pojawi się bezpośrednio na Twoim koncie na liście dokumentów odebranych.
Możesz sprawdzić, kto ma uprawnienia do działania w Twoim imieniu, wchodząc w zakładkę [Ustawienia] -> [Role i upoważnienia] i sprawdzając pole [Udzielone upoważnienia].
Co z okresami sprzed 1999 roku?
Należy pamiętać, że wniosek USP służy do potwierdzania okresów zapisanych na koncie ubezpieczonego (głównie po 1998 r.). Jeśli potrzebujesz potwierdzenia okresów ubezpieczenia sprzed 1 stycznia 1999 r., konieczne może być złożenie dodatkowego wniosku US-7. W przypadku braku danych w systemie, ZUS może odmówić wydania zaświadczenia, co otwiera drogę do złożenia wniosku o postępowanie wyjaśniające (formularz POG) wraz z posiadaną dokumentacją papierową.
