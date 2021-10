Według ministerstwa, PSP wskazuje na konieczność utworzenia właściwego otoczenia prawnego, zachęcającego do prowadzenia działalności w naszym kraju, co powinno przełożyć się na rozwój i unowocześnienie branży geologiczno-górniczej.

"Filarem dla realizacji PSP będzie reforma prawa geologicznego i górniczego. Przygotowana nowelizacja stanowi jej pierwszy, bardzo ważny etap - z jednej strony odpowiada na zgłoszone potrzeby uproszczenia procesu inwestycyjnego, z drugiej zaś wybiega w przyszłość, przygotowując ramy prawne transformacji energetycznej" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem resortu klimatu proponowane rozwiązania stanowią wyważony kompromis pomiędzy interesem publicznym oraz prywatnym.

"Istnieje bowiem widoczna współzależność pomiędzy stworzeniem korzystnych warunków do realizacji inwestycji, dobrobytem społeczeństwa oraz dobrą kondycją finansów publicznych. W przypadku działalności geologiczno-górniczej kluczowe jest również zapewnienie bezpieczeństwa, zarówno dla ludzi, jak i środowiska naturalnego" - tłumaczy ministerstwo.

MKiŚ twierdzi, że nowelizacja prawa geologicznego i górniczego przyniesie szereg korzyści dla kraju, przedsiębiorców i obywateli.

Do korzyści dla kraju zaliczyć można, według MKiŚ, ułatwienie procesu transformacji energetycznej, w tym otwarcie możliwości skorzystania ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla nowych regionów. Wprowadzone zmiany zabezpieczą dostęp do surowców niezbędnych do rozwoju gospodarki. Nowelizacja pozwoli też na skuteczniejszą realizację zadań państwa w obszarze geologii.

Z kolei korzyści dla przedsiębiorców to m.in. ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, uproszczenie i przyspieszenie postępowań, ograniczenie obowiązków informacyjnych oraz umożliwienie ich realizacji w postaci elektronicznej. Zmiany przyczynią się również do ograniczenia kosztów prowadzenia działalności.

Natomiast dla obywateli, jak czytamy w komunikacie, ważne będą rozwiązania, których celem jest poprawa efektywności nadzoru nad prowadzeniem działalności górniczej, mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na stan środowiska naturalnego. Korzyścią dla społeczeństwa będzie również zwiększenie pewności w zakresie prawa.

"Celem nowelizacji jest m.in. doprowadzenie do stanu, w którym ewentualne ograniczenia w zabudowie oraz zagospodarowaniu nieruchomości związane z ochroną złóż kopalin będą wynikały z treści aktów planistycznych, co zwiększy pewność inwestowania" - dodano.

Jak ujawnia resort, wprowadzone zostaną ułatwienia w zakresie wykonywania ujęć wód podziemnych do głębokości 30m oraz do 5m3 na dobę - będą one podlegały przepisom ustawy wyłącznie na terenie obszarów górniczych utworzonych w celu wydobywania wód leczniczych oraz solanek.