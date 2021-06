Z omawianych przez Reutersa dokumentów wynika, że pomysł KE na redukcję emisji CO2 polega na ograniczeniu podaży odpowiednich zezwoleń. Oprócz tego emisje z żeglugi wewnątrzunijnej i rejsów do Europy zostałyby dodane do istniejącego unijnego systemu handlu emisjami, podczas gdy nowy, oddzielny system zostałby uruchomiony dla sektora transportu i systemów grzewczych w budynkach - podaje agencja.

Propozycje KE zostaną oficjalnie przedstawione 14 lipca.

"Prawo klimatyczne", to ramy dla prawodawstwa w UE, dotyczącego klimatu na nadchodzące 30 lat. Ich zastosowanie ma doprowadzić do tzw. neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Poza celem neutralności klimatycznej i dążeniem UE do osiągnięcia ujemnych emisji po 2050 roku, europejskie prawo klimatyczne wyznacza wiążący unijny cel klimatyczny redukcji emisji gazów cieplarnianych netto (emisji po odliczeniu pochłaniania) o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z 1990 rokiem.

Inne elementy prawa obejmują ustanowienie Europejskiej Naukowej Rady Doradczej ds. Zmian Klimatu, składającej się z 15 ekspertów naukowych różnych narodowości, przy czym nie więcej niż dwóch posiadających obywatelstwo tego samego państwa członkowskiego, na okres czterech lat. Ta niezależna rada ma między innymi zajmować się doradztwem naukowym i sprawozdawczością na temat celów klimatycznych i międzynarodowymi zobowiązaniami UE w ramach porozumienia paryskiego.