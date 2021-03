"Stworzyliśmy dziś w Sejmie, ponad podziałami, zespół ds. ochrony Puszczy Białowieskiej, którzy będzie się zajmował również innymi cennymi terenami przyrodniczymi i ich ochroną" - poinformowała posłanka Polski 2050 Hanna Gill-Piątek. Przekazała, że przewodnictwo zespołu będzie rotacyjne.

Posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek poinformowała, że celem zespołu jest objęcie całej Puszczy Białowieskiej obszarem parku narodowego. "Zdajemy sobie sprawę z tego, że bez systemowego i finansowego wsparcia mieszkańców gmin puszczańskich i samorządów nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć" - dodała.

Zapowiedziała, że na posiedzenia zespołu ds. ochrony Puszczy Białowieskiej będą zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Lasów Państwowych, a także samorządowców, naukowców, organizacji pozarządowych i mieszkańców gmin puszczańskich.

Wywodząca się z Zielonych posłanka KO Urszula Zielińska wskazywała, że Puszcza Białowieska jest perłą w koronie polskiej przyrody m.in. dlatego, że jest ostatnią puszczą o cechach lasu naturalnego w Europie.

"Założeniem zespołu wysyłamy dwa sygnały: jeden - do przyjaciół Puszczy Białowieskiej w Polsce i na całym świecie, że będziemy jej bronić i że jest nas coraz więcej. Drugi - do rządu, do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, że musimy znaleźć sposób na to, żeby ten najcenniejszy fragment przyrodniczy w naszym kraju, jeden z najcenniejszych w Europie, wzajemnie chronić" - powiedziała Zielińska.

Posłanka KO Gabriela Lenartowicz stwierdziła, że przed zespołem ds. ochrony Puszczy Białowieskiej są wielkie wyzwania. "Mamy otwarte konflikty ws. puszczy, bo niestety przed polską władzą, przed obecnym rządem puszczy bronią tylko zapaleńcy, tylko ekolodzy i międzynarodowe organizacje" - wskazywała.

Posłanka KO Klaudia Jachira wyraziła zadowolenie, że zespół ds. ochrony Puszczy Białowieskiej tworzony jest ponad podziałami.