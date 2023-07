Są dwa powody, dla których nie dowierzamy okazjom, które są „zbyt dobre, by były prawdziwe”.

Po pierwsze dlatego, że zdarza się, że są one nieprawdziwe. Skandale z różnymi piramidami finansowymi, niektórymi giełdami kryptowalut czy różne bańki inwestycyjne działają bardzo odstraszająco.

Warto w tym miejscu zauważyć, że systemy wyglądające na rzetelne, rozsądne i autentyczne równie często jak te „zbyt dobre, by były prawdziwe” okazują się naciągane i oszukańcze. Przykłady? Systemy emerytalne, które pożerają nasze pieniądze. Bezpieczne lokaty bankowe, z których przy byle kryzysie ulatniają się nasze pieniądze. Praca na etacie, która często jest tak negatywnym doświadczeniem, że już w niedzielę po południu niektórzy z nas dostają depresji.

Po drugie, i tym się dzisiaj zajmiemy, nie dowierzamy świetnym ofertom, bo po prostu nie jesteśmy na nie przygotowani. Nasz umysł odrzuca, radykalnie, a często z autentyczną agresją, to, co nie mieści się w wypracowanych latami schematach percepcji.

Wiem coś o tym, bowiem za każdym razem, kiedy ogłaszamy akcję podwojenia kapitału dla naszych klientów w kilka miesięcy, mamy oczywiście ogromne zainteresowanie, ale przy okazji podnoszą się też głosy krytyki, wątpliwości i niedowierzania. Powód jest taki, że większość z nas nigdy jeszcze nie zarobiła większych pieniędzy.

A każdy przecież mierzy wszystko własną miarą, prawda? Dla każdego trochę co innego jest „normalne”, „możliwe” i „realne”.

Kiedy widzisz, że możesz wpłacić teraz 5, 10 czy 20 tys. funtów, a wypłacić dwa razy tyle za 6 miesięcy, rodzi się pytanie: jak to możliwe? To przecież zbyt piękne, by było prawdziwe.

Niezupełnie. Na wszystko jest proces. Na wszystko! Kiedy pracujesz na etacie, to proces zarabiania Twoich pieniędzy wygląda mniej więcej tak, że pojawiasz się codziennie o 9 i nie wyjdziesz z biura aż do 17, wykonując różne prace. Jak chcesz przebiec maraton, to Twoim procesem będzie wykonanie treningu cztery razy w tygodniu, tak by w sumie przebiec 50 czy więcej kilometrów. Do tego będziesz musiał być może zrzucić trochę zbędnych kilogramów (na to też jest proces).

Podobnie w biznesie: jeśli chcesz zarobić milion, to do tego też prędzej czy później znajdziesz odpowiedni proces. Jeśli nie dasz zbyt łatwo za wygraną, jest to tylko kwestia czasu.

Dlaczego latanie samolotami jest tak bezpieczne i przewidywalne? Tak: dzięki procesom. Wysiłkiem i pracą wielu firm i osób stworzono odpowiednie procedury, procesy i systemy, dzięki czemu latanie jest łatwe, szybkie i tanie. No i bezpieczne. Jeśli tego jeszcze nie odkryłeś, to zawsze będziesz patrzeć z podejrzliwością na tych, którzy odnoszą inne rezultaty niż Ty.

Największe podejrzenia budzi w nas to, czego nie rozumiemy.

Jestem dobry w sprzedawaniu. Naprawdę. Nauczyłem się tego już po przeprowadzce do Londynu w 2012 r. Nauczyłem się też stosować procesy, które pomagają mi osiągać przewidywalne rezultaty.

Do tego znam się na biznesie, pisaniu, tworzeniu materiałów audiowizualnych i budowaniu systemów. Umiem także dobierać właściwych ludzi do współpracy. Dzięki temu The Manka Academy rozwija się w coraz szybszym tempie. Jest jednak masa wspaniałych speców od sprzedaży i nieznanych szerzej firm i start-upów, które dynamicznie rozwijają się, pobijają swoje rekordy z dala od blasku jupiterów i od mediów.

Zarabianie na jednym funcie 3, 4 czy nawet 9 nie jest wcale nadzwyczajnym osiągnięciem w świecie online. Powiem więcej: jak tyle nie zarobisz, to jeszcze nie prowadzisz biznesu! Pewno ledwo przędziesz.

Wiesz, co łączy Groupona, Priceline i Amazona?

Rosły najszybciej w historii biznesu. Osiągnięcie miliarda dolarów przychodu zajęło każdej z nich zaledwie kilka lat. Groupon potrzebował do tego 2,5 roku. Priceline – niecałych trzech lat. Amazon – pięć lat. Ich twórcy i menedżerowie też znaleźli odpowiednie procesy. To firmy znane z intensywnego, stałego eksperymentowania, które wiedzie do wypracowywania superefektywnych metod.

Ale są też dosłownie setki tysięcy mniej znany biznesów, które osiągają sprzedaż rzędu kilku milionów rocznie na sprzedaży online. Na przykład Szafrański, który na swoim blogu pokazuje, jaka była jego przebitka na reklamie książki Zaufanie, czyli waluta przyszłości.

Od 2022 r. podwoiliśmy już kapitał dla 40 naszych partnerów biznesowych i inwestorów

Już po raz ostatni w tym roku finalizujemy specjalną kampanię dla prywatnych inwestorów, w której podwajamy kapitał w sześć miesięcy.

Na czym zarabiamy?

Jesteśmy e-learningowym start-upem z Londynu, który specjalizuje się w przedsiębiorczości. Sprzedajemy programy edukacyjne dla przedsiębiorców, kursy online, warsztaty oraz sesje coachingowe i mentoringowe.

Jeśli chcesz się przekonać, odwiedź stronę akcji „Bogać się i rozwijaj się razem z nami”, która jest częścią kampanii „To jest Twój biznes”.

Autorem tekstu jest: Andrzej Mańka, założyciel i szef The Manka Academy LTD