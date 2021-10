"To rzeczywiście ważny dzień. Covid się nie skończył, mamy IV falę i to jest faktem. Tu na Lubelszczyźnie przeżywamy to w sposób szczególny, bo rzeczywiście tych przypadków jest tu najwięcej i będziemy starali się stawić temu czoła" – podkreślił Czarnek.

"Ale wracamy do pewnej normalności na uczelniach po miesiącach nauki zdalnej. Wracamy na uczelniach w całym kraju do nauki stacjonarnej – stąd wytyczne, które wypracowaliśmy i które nie są prawem powszechnie obowiązującym, ale zaleceniami do stosowania w zależności od warunków na poszczególnych uczelniach" – zauważył minister.

Dodał, że UM w Lublinie jest – w ostatnich dwóch dekadach – "chyba największym inwestorem w mieście Lublin".

"Gratulujemy. To jest wielka sprawa: rozwój UM Lublinie jest faktem, widzimy to niemal w każdym miejscu w naszym mieście. W ten rozwój będziemy się nadal angażować" – zapewnił Czarnek.