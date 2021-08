Za dwa lata MEiN zamierza wprowadzić obowiązek uczęszczania na lekcje religii lub etyki. Już teraz – choć uczeń może zrezygnować z obu przedmiotów – ponad 42 proc. szkół ma problem ze znalezieniem nauczyciela etyki. To wyniki sondy przeprowadzonej dla DGP przez Forum Oświatowe Nauczycieli i Dyrektorów.

Dlatego – jak już pisaliśmy – resort edukacji postanowił zlecić kształcenie nauczycieli tego przedmiotu. W tym celu sporządził krótką listę uczelni, na których studiowanie będzie dotowane przez ministerstwo. Są na niej głównie placówki kościelne i wydziały teologiczne, jak też Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu Fundacji „Lux Veritatis” o. Rydzyka.

Niedawno dołączyły trzy kolejne: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Collegium Intermarium. Tu również studia dla przyszłych nauczycieli etyki będą bezpłatne.

Ta ostatnia jest nie tylko nowa na liście, lecz także na rynku. Powstała kilka tygodni temu i jest powiązana z Fundacją Instytutem na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris – prezes instytutu mec. Jerzy Kwaśniewski jest jednocześnie przewodniczącym Rady Powierniczej uczelni, a wiceprezes Tymoteusz Zych rektorem.

Jak się dowiadujemy, zainteresowanie studiami finansowanymi przez MEiN jest bardzo duże. Kluczowa okazuje się informacja, że zajęcia są bezpłatne. Każda z tych uczelni ma wykształcić w trzy semestry po 25 nauczycieli etyki. Średni koszt jednego semestru finansowanego przez MeiN to ok. 2 tys. zł.

Na liście uczelni wybranych przez resort nie znalazły się największe uniwersytety. UW, UJ, UAM potwierdziły nam, że nie dostały propozycji prowadzenia takich studiów. Inne uczelnie w kraju, m.in. UŁ, UMCS, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, zamierzają otwierać własne studia podyplomowe dla nauczycieli etyki. W większości będzie to jednak oferta komercyjna.

W Collegium Intermarium studia podyplomowe noszą nazwę „Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności”. Na stronie internetowej uczelnia pisze, że to chrześcijaństwo przyniosło światu świadomość godności człowieka i tego, że normy etyczne mają charakter uniwersalny. – Etyka chrześcijańska ma dla mojej uczelni zasadnicze znaczenie. Przede wszystkim chcemy uczyć ludzi samodzielnego myślenia, nie ukrywając przed studentami innych doktryn i stanowisk – podkreśla rektor Tymoteusz Zych. – Proszę jednak spojrzeć na kadrę wydziałów filozofii UW czy UJ. Niewiele tam osób, które wychodziłyby z etyki klasycznej. Dominuje filozofia postkantowska, neomarksistowska. Zlecenie nam prowadzenia studiów podyplomowych jest gestem ministerstwa w kierunku zwiększenia pluralizmu naukowego.

Stanisław Obirek, teolog, profesor UW, ripostuje. – MEiN, stawiając na te uczelnie, dokonało ideologicznego wyboru. Pamiętajmy, że to marksizm wprowadził jedynie słuszną ideologię, która nie uwzględniała niczego poza nią. Miała swoje kadry, które wykuwały kolejnych „edukatorów”.

Tymoteusz Zych, rektor Collegium Intermarium, potwierdza, że umowa z resortem jest w trakcie uzgodnień. – Dogrywamy ostatnie szczegóły. Sama rekrutacja jest otwarta, bo tak czy inaczej studia ruszą. Już wcześniej do nas zgłaszało się wiele osób, które zwracały uwagę na potrzebę takich studiów. Nauka etyki była dotąd fikcją i pozorną alternatywą dla religii. Poloniści czy filozofowie prowadzili jedynie luźne dyskusje z uczniami – mówi. Teraz ma się to zmienić, bo jego uczelnia, która, jak mówi, ma być remedium na kryzys życia akademickiego, chce stawiać swoim słuchaczom ambitne zadania.

Ksiądz prof. Grzegorz Chojnacki z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, innej wskazanej do wykształcenia nauczycieli etyki uczelni, informuje, że tu również umowa dotarła i jest na etapie analizy prawnej. Studia ruszą od lutego przyszłego roku i potrwają do końca roku akademickiego w 2023 r. – Zainteresowanie jest olbrzymie – podkreśla profesor. Uczelnia przygotowuje autorski program kształcenia we współpracy z tutejszym wydziałem filozofii.

Z własnym kierunkiem usiłowała ruszyć też Akademii Ignatianum w Krakowie, która tak jak KUL jest wśród dziewięciu uczelni nawiązujących współpracę z MEiN. Jednak dotąd trzy osoby złożyły komplet dokumentów. Dlatego tu też jest przekonanie, że wszyscy czekają na otwarcie rekrutacji na studia finansowane przez resort. Dziś koszt nauki to ok. 1,8 tys. za semestr.

A co z uczelniami, które nie znalazły się w ministerialnej puli? MEiN przypomina, że mogą niezależnie od tego prowadzić studia podyplomowe z etyki dla nauczycieli. Do ich realizacji nie jest wymagane zlecenie ministerstwa. Często są to już jednak płatne kierunki, dlatego, jak proponuje resort, nauczyciele mogą starać się o dofinasowanie u dyrektora szkoły, w której są zatrudnieni. Ten składa wniosek do organu prowadzącego, który może w części lub w całości pokryć koszty opłat ze środków na doskonalenie zawodowe.