Minister zapytany o to, czy matury i egzaminy ósmoklasisty odbędą się w normalnych terminach, odpowiedział, że "najprawdopodobniej tak, ale tutaj przeciągnę tę decyzję na przyszły tydzień, bo chcę zobaczyć, jak będzie wyglądała ta sytuacja poświąteczna".

Dodał, że to pytanie skierowane jest "przede wszystkim do ministra Czarnka", ale - jak zaznaczył - ściśle z nim współpracuje. "Będziemy robili wszystko, by to odbyło sie w normalnych terminach" - zapewnił.

Równocześnie minister zaznaczył, że priorytetem jest przywracanie edukacji. "Jeśli będzie tylko jakakolwiek przestrzeń - podkreślam jakakolwiek - to natychmiast przedszkola, klasy I-III, ale także możliwość przeprowadzenia egzaminów będą przywracane. Będziemy robili wszystko, by te egzaminy się odbyły" - powiedział.

Matura ma rozpocząć się 4 maja, a egzaminy ósmoklasisty przeprowadzane będą od 25 maja.