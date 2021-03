Szef MEiN pytany był w poniedziałek w TV Trwam o szczepienia nauczycieli przeciw COVID-19, czy już się zakończyły i jaka część nauczycieli została zaszczepiona.

"Łącznie w I i II turze, czyli wówczas, kiedy jeszcze była rekomendacja szczepienia szczepionką AstraZeneca do 65. roku życia, zarejestrowało się niecałe 545 tys. nauczycieli, licząc wszystkich, od wychowania przedszkolnego po nauczycieli akademickich. W tej grupie nauczyciele akademiccy to niecałe 10 proc., 90 proc. to nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych" – powiedział Czarnek.

"Później w III turze rejestracji, gdy rekomendacja Rady Medycznej umożliwiła szczepienia również osób do 69. roku życia, zgłosiło się kolejne kilkadziesiąt tysięcy osób. Łącznie to około 590 tys." – dodał minister.

"Zaszczepionych zostało około 500 tys. nauczycieli. Teraz czekamy na kolejne terminy. Bardzo często są to nauczyciele, którzy z jakiś powodów: zdrowotnych, osobistych, mimo tego, że byli zarejestrowani, to jednak musieli przekładać ten termin szczepień. Więc możemy powiedzieć, że rzeczywiście są bardzo zaawansowane szczepienia nauczycieli" – poinformował.

"W ten sposób przygotowujemy tę grupę zawodową, czy te grupy zawodowe, do tego, żeby w odpowiednim momencie, kiedy pandemia na to pozwoli, można wrócić do nauczania stacjonarnego" – wskazał.

Szczepienia nauczycieli rozpoczęły się 12 lutego. Nauczyciele otrzymują preparat firmy AstraZeneca, który wymaga podania dwóch dawek.

Rejestracja nauczycieli na szczepienia przeprowadzona była w trzech turach – dwóch w lutym i jednej na początku marca. Objęła zarówno nauczycieli pracujących w oświacie, jak i nauczycieli akademickich i osoby prowadzące zajęcia ze studentami na uczelniach. Początkowo obejmowała osoby do 60. roku życia, następnie rozszerzono ją o osoby do 65. roku życia, a potem do 69. roku życia.

Jak podaje MEiN, wszystkich trzech turach łącznie zarejestrowało się 590 tys. osób. Wśród nich 452 tys. to nauczyciele pracujący w oświacie, czyli 66 proc. z nich. 65 tys. z zarejestrowanych to osoby pracujące w oświacie niebędące nauczycielami, są to m.in. instruktorzy praktycznej nauki zawodów, osoby zatrudnione na stanowiskach pomoc nauczyciela i pomoc wychowawcy. 73 tys. to nauczyciele akademiccy i osoby prowadzące zajęcia ze studentami.