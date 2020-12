Andrusiewicz mówił, że jeżeli nie będzie wzrostu zakażeń, dzieci będą mogły wrócić do szkół 18 stycznia.

"Sanepid już zebrał zapotrzebowanie na testy nauczycieli klas najmłodszych, nauczania początkowego, to jest 190 tys. chętnych na przeprowadzenie testu przed rozpoczęciem roku szkolnego po feriach. Czyli to jest 190 tys. nauczycieli klas 1-3 do przetestowania się w drugim tygodniu ferii" - powiedział.

"To testowanie będzie odbywać się między 11 a 15 stycznia. W weekend przed 18 stycznia, czyli 16-17 stycznia, będą tak naprawdę opracowywane wszystkie sygnały epidemiczne, ewentualnie płynące z tego testowania" - podał.

"Na razie zebraliśmy via kuratoria oświaty, via wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne tę globalną liczbę 190 tys." - poinformował.

Dodał, że "teraz stacje powiatowe zbierają już listy imienne ze szkół".

Jak wyjaśnił, "testowanie będzie się odbywało częściowo - w granicach 30 tys. osób przejdzie przez laboratoria sanepidu, czyli próbki będą badane przez sanepid, pozostałe osoby będą skierowane do punktów drive-thru". "Wynik każdy pozna na swoim indywidualnym koncie pacjenta" - dodał.